Роскомнадзор открестился от проблем в работе Viber

Глава Роскомназора Александр Жаров опроверг обвинения в том, что действия ведомства приводят к сбоям в работе мессенджера Vber.

«Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора», - заявил Жаров.

Он также пояснил, что IP Viber не был внесен в реестр запрещенных ресурсов, и это легко определить.

Ранее Viber обвинил Роскомнадзор в сбоях, происходящих в работе мессенджера в России.

По версии приложения, операторы связи заблокировали доступ к ряду серверов, которые он использует.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Павла Дурова Telegram на территории России за отказ предоставить ключи шифрования от переписки пользователей. С 16 апреля Роскомнадзор приступил к исполнению решения суда, однако ведомство постигла неудача. В настоящее время Tqlegram продолжает работать в России, несмотря на запрет, сообщает «360».

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Места: Россия
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