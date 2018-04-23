Роскомнадзор открестился от блокировки IP-адресов Google

Роскомнадзор не вносил IP-адреса Google Play и Google Drive в реестр запрещенной информации, говорится в сообщении ведомства.

В документе отмечается, что мобильные приложения также доступны.

Кроме того, Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ресурсов Google, отвечающих за работу системы проверки «Вы не робот?».

Недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей в надзорном ведомстве объяснили несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи, сообщает «РИА Новости».