Роскомнадзор открестился от блокировки IP-адресов Google
Роскомнадзор не вносил IP-адреса Google Play и Google Drive в реестр запрещенной информации, говорится в сообщении ведомства.
В документе отмечается, что мобильные приложения также доступны.
Кроме того, Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ресурсов Google, отвечающих за работу системы проверки «Вы не робот?».
Недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей в надзорном ведомстве объяснили несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи, сообщает «РИА Новости».
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