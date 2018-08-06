Роскомнадзор назван мировым пугалом российского правительства

Ведущий аналитик компании «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил, что Генпрокуратура не давала разрешения Роскомнадзору для борьбы с мессенджером «Telegram» на территории России.

По его словам, масштабная охота Роскомнадзора на «Telegram» была похожа на спланированные учения по обрушению мирового интернета, в результате которых мессенджер, в отличие от других ресурсов, реально не пострадал.

Эльдар Муртазин считает, что Роскомнадзор является неким пугалом или ширмой правительства России. Таким образом, по словам аналитика, государство потренировалось на реальных сетях, посмотрело время отклика больших компаний, сервисов, и их способы обхождения блокировок.

По его мнению, вся возня вокруг американского мессенджера была полномасштабной подготовкой к войне в интернете. Сам же сервис Павла Дурова продолжает работать в России, передает «НСН».

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