Роскомнадзор назвал новую причину для борьбы с Telegram

У Роскомнадзора появилось новое основание для внесения мессенджера Telegram в черный список.

Ведомство опубликовало обновленную версию приказа, регулирующего борьбу с обходом блокировок. Кроме того, появилось решение суда по административному делу.

По мнению экспертов, опрошенных газетой «Коммерсант», изменения были внесены для того, чтобы легализовать борьбу Роскомнадзора с мессенджером Telegram.

«Вероятно, в Роскомнадзоре поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях», – заявил один из экспертов.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России из-за отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей в рамках «пакета Яровой».

На прошлой неделе Роскомнадзор, выполняя решение суда, заблокировал больше 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировки, сообщает Федерал пресс.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Роскомнадзор
Следующая новость За распространение ложных сведений накажут рублем

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО