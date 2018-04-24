Роскомнадзор назвал новую причину для борьбы с Telegram

У Роскомнадзора появилось новое основание для внесения мессенджера Telegram в черный список.

Ведомство опубликовало обновленную версию приказа, регулирующего борьбу с обходом блокировок. Кроме того, появилось решение суда по административному делу.

По мнению экспертов, опрошенных газетой «Коммерсант», изменения были внесены для того, чтобы легализовать борьбу Роскомнадзора с мессенджером Telegram.

«Вероятно, в Роскомнадзоре поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях», – заявил один из экспертов.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России из-за отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей в рамках «пакета Яровой».

На прошлой неделе Роскомнадзор, выполняя решение суда, заблокировал больше 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировки, сообщает Федерал пресс.