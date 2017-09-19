Роскомнадзор наказывает рублем сотрудников за матершину

Глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что ведомство следит за общением всех своих сотрудников, и пресекает рублем малейшие нарушения в общении при употреблении ненормативной лексики.

Он добавил, что в Роскомнадзоре есть специальная касса, куда вносятся штрафы за матершину – по рублю за каждое слово.

Александр Жаров отметил, что за последние четыре года мониторинга сообщество научилось правильно выражаться – количество брани значительно уменьшилось.

Каким образом сотрудников «ловят» на матершине, глава ведомства не уточнил, однако стоит догадаться, что речь идет исключительно о блогах сотрудников и сервисах Роскомнадзора.

Все вырученные средства идут на благотворительность, передает РИА Новости.