Роскомнадзор изменит систему блокировки Telegram

Роскомнадзор изменит систему блокировки Telegram, сообщил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Специалисты ведомства решили отказаться от веерного внесения в реестр запрещённой информации крупных сетей и станут подходить к блокировкам более точечно.

Ранее на блокировки Роскомнадзора пожаловались российские учёные, Amazon, Google, мессенджер Viber, а также банковские ресурсы.

13 апреля Таганский суд постановил заблокировать Telegram на территории России из-за отказа создателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В результате возникли проблемы с доступом в России к ряду крупнейших интернет-ресурсов, сообщает Life.

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Места: Россия
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