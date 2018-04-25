Роскомнадзор изменит систему блокировки Telegram, сообщил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Специалисты ведомства решили отказаться от веерного внесения в реестр запрещённой информации крупных сетей и станут подходить к блокировкам более точечно.

Ранее на блокировки Роскомнадзора пожаловались российские учёные, Amazon, Google, мессенджер Viber, а также банковские ресурсы.

13 апреля Таганский суд постановил заблокировать Telegram на территории России из-за отказа создателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В результате возникли проблемы с доступом в России к ряду крупнейших интернет-ресурсов, сообщает Life.