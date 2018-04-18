Роскомнадзор грозится заблокировать Facebook

Роскомнадзор пригрозил популярной социальной сети Facebook временной блокировкой, если она не локализует данные российских пользователей в России.

По словам главы ведомства Александра Жарова, до конца текущего года будет проведена проверка Facebook на предмет выполнения нескольких необходимых пунктов.

«Локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», - пояснил глава Роскомнадзора с беседе с газетой «Известия».

Он добавил, что если ничего из этого не будет выполнено, то встанет вопрос о блокировке.

Ранее Жаров уже грозил Facebook блокировкой, несмотря на большое количество пользователей, если компания не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить личные данные россиян на территории страны и распространяется также на международные компании, сообщает «Национальная служба новостей».

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