Роскомнадзор грозит американским СМИ ответными мерами на ограничение работы RT
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в случае ограничения работы российского телеканала RT со стороны американских медиа и социальных сетей возглавляемое им ведомство предпримет активные ответные меры.
рецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры, — цитирует Жарова РИА «Новости».
Как ранее сообщал сайт RT, в уведомлении, полученном телеканалом от Facebook, решение ограничить возможность публиковать на своей англоязычной странице ссылки, картинки и видео объясняется предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии