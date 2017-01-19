Роскомнадзор грозит американским СМИ ответными мерами на ограничение работы RT

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в случае ограничения работы российского телеканала RT со стороны американских медиа и социальных сетей возглавляемое им ведомство предпримет активные ответные меры.

рецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры, — цитирует Жарова РИА «Новости».

Как ранее сообщал сайт RT, в уведомлении, полученном телеканалом от Facebook, решение ограничить возможность публиковать на своей англоязычной странице ссылки, картинки и видео объясняется предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы.