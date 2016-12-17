Роскомнадзор в 2016 году сделал 64 предупреждения СМИ
Средства массовой информации в 2016 году получили 64 предупреждения от Роскомнадзора, сообщил глава ведомства Александр Жаров.
По его словам, 32 предупреждения было вынесено в связи с употреблением в СМИ нецензурных выражений.
Жаров уточнил, что в основном это небольшие региональные издания.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) — федеральный орган исполнительной власти России в ведении Минкомсвязи России. Об этом сообщает «Интерфакс».
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