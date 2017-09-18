Роскачество выявило опасную питьевую воду без газа

Более 20 процентов бутилированной воды без газа, продающейся на территории России, представляет угрозу для здоровья людей, говорится в исследовании Роскачества.

По данным ведомства, в трех образцах воды выявлено повышенное содержание микробов, что может быть связано не только с работой производителя, но и нарушениями при транспортировке.

Кроме того, специалисты обнаружили несоответствие содержания магния, кальция или бора заявленному на этикетке.

Эксперты Роскачества проверили 58 образцов наиболее популярных брендов питьевой воды, в том числе Valio, Bon Aqua, «Шишкин лес», Aqua Minerale, «Святой Источник» и Evian.

Высококачественной водой названы образцы «Волжанка», «Липецкий бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро», ARCTIC, Aquanika, Bon Aqua и Evian, сообщает «Национальная служба новостей».

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