Роскачество выпустило памятку по выбору мороженого
Россияне теперь смогут самостоятельно выбрать лучшее мороженое, руководствуясь памяткой, разработанной специалистами Роскачества.
Первым делом, согласно рекомендациям, при выборе мороженого необходимо обращать внимание на внешний вид и на упаковку.
Идеальное мороженое, по мнению экспертов, должно иметь запах ванили, а также сладкий вкус, плотную и однородную структуру.
Кроме того, на упаковке должно быть указано название и вес продукта в граммах. Если вес указан в миллилитрах, то от покупки такого мороженого стоит отказаться.
Мороженое, содержащее растительные жиры, должно иметь маркировку «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».
Жирность настоящего пломбира составляет от 12 до 20 процентов. В сливочном мороженом допустимое количество жира – от 8 до 11,5 процентов, молочное мороженое должно содержать не более 7,5 процентов жиров.
Не стоит покупать также мороженое, покрытое кристаллами льда, так как это означает, что продукт подвергся повторной заморозке, а его вкус испорчен, сообщает «Федерал пресс».
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