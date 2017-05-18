Роскачество предупредило родителей об опасных рюкзаках-переносках для детей
Роскачество не рекомендует родителям использовать рюкзаки-переноски Poco, Poco Plus и Poco Premium из-за опасности выпадения ребенка, говорится в материале ведомства.
Как уточняется в сообщении, эксперты установили, что опасность представляют переноски, которые были изготовлены в период с января 2012 по декабрь 2014 годов. Аналогичные рюкзаки были отозваны из продажи в США и Канаде.
Стоимость рюкзака-переноски этих моделей составляет от 9 до 30 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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