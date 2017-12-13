Роскачество одобрило продающуюся в России водку

Роскачество проверило продукцию 49 водочных брендов, присутствующую в розничной продаже.

Ведомство исследовало алкоголь, произведенный в России, Беларуси, Швеции, Финляндии и Франции. Образцы тетировали по более чем 20 показателям безопасности и качества.

Более половины из них превзошли требования госта. В ведомстве сочли, что их можно отнести к товарам повышенного качества, сообщает «Экономика сегодня».