Росинтербанк прекратил обслуживать клиентов
Руководство Росинтербанка, который занимает 67-е место в российской банковской системе, приняло решение прекратить обслуживание своих клиентов. Речь идет как о физических, так и юридических лицах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.
- В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ «Росинтербанк» не будут обслуживаться клиенты - физические и юридические лица, - сказано в сообщении.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Росинтербанк обратился к своим клиентам, желающим получить средства с вклада, чтобы они заказывали деньги заранее.
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