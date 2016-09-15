Росинтербанк прекратил обслуживать клиентов

Руководство Росинтербанка, который занимает 67-е место в российской банковской системе, приняло решение прекратить обслуживание своих клиентов. Речь идет как о физических, так и юридических лицах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.

- В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ «Росинтербанк» не будут обслуживаться клиенты - физические и юридические лица, - сказано в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Росинтербанк обратился к своим клиентам, желающим получить средства с вклада, чтобы они заказывали деньги заранее.