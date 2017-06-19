Росимущество попалось на крупном финансовом подлоге
Счетная палата России выявила нарушения в документах Росимущества на сумму в 2,5 млрд рублей.
По данным Счетной палаты, дебиторская задолженность ведомства на конец 2016 года составила 8,1 млрд рублей и уменьшилась в сравнении с началом года на 3,3 млрд рублей (29,1%).
Просроченная задолженность по состоянию на 1 января 2017 года составила 4,7 млрд рублей, увеличившись по отношению к началу года на 1,4 млрд рублей (42,8%), сообщает Kommersant.
Генпрокуратура должна взять эстафету у Счетной Палаты для принятия решений относительно данных нарушений.
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