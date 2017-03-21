Рошаль рассказал Путину о слезах министра Скворцовой после заседаний правительства

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова близко к сердцу воспринимает критику, которая звучит в ее адрес на заседаниях правительства, и иногда даже плачет. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал знаменитый детский врач Леонид Рошаль.

- Слушал Веронику Скворцову и без всякого подхалимажа восхищался. Она все цифры наизусть знает, как Татьяна Алексеевна Голикова. Иногда ее поругивают, что всегда при встрече с вами говорит только о достижениях и не говорит о проблемах. Но телевидение не показывает ее слез после заседания правительства, когда она выходит, — цитирует Рошаля «Лайф».

По словам президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, государство должно ценить таких неравнодушных людей, как Скворцова.