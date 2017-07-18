Росгвардия не получит доступа к врачебной тайне

Правительство сочло необоснованным предложение депутатов от «Единой России» предоставить Росгвардии доступ к врачебной тайне.

В Кабмине заявили, что инициатива может затронуть интересы широкого круга лиц, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Ведомости».

Росгвардия хочет получить полномочия по проверке медицинских справок, которые предоставляют граждане, желающие получить разрешение на владение оружием, получение водительских прав или лицензии частного детектива. По словам одного из авторов законопроекта, такие документы не отражают реального состояния здоровья их владельцев, поскольку нередко добываются сомнительными способами.

Депутат добавил, что инициатива не предполагает раскрытия врачебной тайны. Согласно ей, медучреждения предоставляли бы Росгвардии информацию о наличии у граждан противопоказаний, не раскрывая их сути и не сообщая диагноз.