Росгвардия получит в 2017 году новые БТРы

Во второй половине 2017 года Росгвардия получит модернизированные бронетранспортеры БТР-82В. Об этом заявил главком войск Росгвардии Сергей Ерыгин.

По его словам, будут закуплены порядка пяти боевых машин. Ерыгиин также пояснил, что в новой модели БТР полностью заменены внутренние агрегаты, но при этом сохранена башенная установка от БТР-80, сообщает «Интерфакс».

Ранее в «Военно-промышленной компании» отметили, что испытания БТР-82В уже завершены. Машину готовят к окончательной сертификации, идут мероприятия по принятию ее на вооружение.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: вооружение
Следующая новость Трамп назвал обвинения в адрес России «охотой на ведьм»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО