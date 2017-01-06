Росгвардия получит в 2017 году новые БТРы
Во второй половине 2017 года Росгвардия получит модернизированные бронетранспортеры БТР-82В. Об этом заявил главком войск Росгвардии Сергей Ерыгин.
По его словам, будут закуплены порядка пяти боевых машин. Ерыгиин также пояснил, что в новой модели БТР полностью заменены внутренние агрегаты, но при этом сохранена башенная установка от БТР-80, сообщает «Интерфакс».
Ранее в «Военно-промышленной компании» отметили, что испытания БТР-82В уже завершены. Машину готовят к окончательной сертификации, идут мероприятия по принятию ее на вооружение.
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