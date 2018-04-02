Росгвардия ответит за пожар в «Зимней вишне»

Сотрудники Росгвардии, которые должны были контролировать охрану кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» и не допустить на этот объект неквалифицированных сотрудников частных охранных предприятий, будут привлечены к уголовной ответственности.

Глава Росгвардии Виктор Золотов обратился в Следственный комитет России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Кемерово.

В ходе проверки было установлено, что охрана ТРЦ «Зимняя вишня» осуществлялась ЧОП «Центр защиты» незаконно, так как выданная лицензия не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

Выяснилось также, что владельцами охранного предприятия оказались дети покойного экс-начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии.

В Росгвардии считают, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Кемерово не могли не знать об этих фактах, так как все ЧОП направляют в Росгвардию договоры об оказании услуг по каждому объекту.

В СК, по данным «Коммерсанта», уже направлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Кемерово, непосредственно отвечавших за контроль работы ЧОП «Центр защиты».

По делу о пожаре, в котором погибли 64 человека, включая 41 ребенка, 29 марта арестовали пятерых обвиняемых, сообщает агентство Nation news.