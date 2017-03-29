Росгвардия ответила на прозвучавшие в СМИ обвинения в неготовности к атаке в Чечне

Во время нападения боевиков на расположение части Росгвардии в Чечне военнослужащие действовали мужественно и самоотверженно, что позволило не допустить большого количества потерь. Таким образом пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии отреагировала на прозвучавшие в СМИ обвинения в том, что бойцы Росгвардии оказались не готовы к атаке.

Как отметили в ведомстве, служебная проверка показала, что военнослужащие действовали в полном соответствии с должностными обязанностями и воинским уставом, - сообщает РИА «Новости».

Следственные мероприятия по факту нападения на военный городок продолжаются, поэтому ссылки «некоторых СМИ на неких информированных лиц в силовых структурах Чеченской республики и якобы Росгвардии не могут восприниматься в качестве достоверной информации», - говорится в распространенном пресс-службой документе.

Ранее сообщалось, что 24 марта боевики напали на воинскую часть в районе станицы Наурская. Шесть сотрудников Росгвардии погибли. Еще трое получили ранения. Все шесть террористов были уничтожены.