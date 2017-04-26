Росгвардия начнет использовать огнеметы

По предварительной информации, опубликованной на сайте государственных закупок, для оснащения бойцов Росгвардии реактивными пехотными огнемётами РПО-А планируется потратить 14 миллионов рублей.

Эксперты пророчат бойцам модернизированный вариант реактивного огнемёта «Шмель-М».

Боеприпас огнемёта предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, а также личного состава противника в укрытиях. Также граната РПО-А по уровню воздействия эквивалентна артиллерийскому снаряду 122-мм гаубицы, отмечает Life.ru.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, создана 5 апреля 2016 года. В структуру службы входят войска национальной гвардии Российской Федерации, созданные на базе ВВ МВД России.

Первоначальным военизированным органом правопорядка в России являлась Внутренняя стража. Непосредственно предшествующим Национальной гвардии формированием являлись внутренние войска МВД России, созданные в 1992 году. В состав войск вошли все бывшие формирования Внутренних войск МВД СССР, дислоцированные на территории РСФСР.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Уровень счастливых россиян достиг максимума

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО