Росгвардия начнет использовать огнеметы

По предварительной информации, опубликованной на сайте государственных закупок, для оснащения бойцов Росгвардии реактивными пехотными огнемётами РПО-А планируется потратить 14 миллионов рублей.

Эксперты пророчат бойцам модернизированный вариант реактивного огнемёта «Шмель-М».

Боеприпас огнемёта предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, а также личного состава противника в укрытиях. Также граната РПО-А по уровню воздействия эквивалентна артиллерийскому снаряду 122-мм гаубицы, отмечает Life.ru.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, создана 5 апреля 2016 года. В структуру службы входят войска национальной гвардии Российской Федерации, созданные на базе ВВ МВД России.

Первоначальным военизированным органом правопорядка в России являлась Внутренняя стража. Непосредственно предшествующим Национальной гвардии формированием являлись внутренние войска МВД России, созданные в 1992 году. В состав войск вошли все бывшие формирования Внутренних войск МВД СССР, дислоцированные на территории РСФСР.