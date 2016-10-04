Росгвардия РФ будет проводить обязательную дактилоскопию в стране
Росгвардии поручили заняться информационным противоборством и проведением обязательной дактилоскопии в РФ.
Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина.
Согласно документу «О Федеральной службе войск национальной гвардии», размещенном на официальном портале правовой информации, ведомство имеет порядка 100 полномочий.
Указом предусмотрено участие войск в обеспечении режима военного времени, планирование совместных действий с Вооруженными силами страны, воинскими формирования и органами в целях обороны России.
Росгвардия также проведет обязательную государственную дактилоскопическую регистрации в России.
Этим же указом президент разрешил руководителю Росгвардии иметь семь заместителей. Кроме того, в документе официально фигурирует сокращенное наименование службы - Росгвардия.
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