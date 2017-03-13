В Росгвардии началась внезапная проверка боевой готовности

В федеральной службе войск национальной гвардии РФ началась внезапная проверка боевой готовности, сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

По словам представителя ведомства, с 13 марта проводится внезапная проверка боевой готовности по решению главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова.

Отмечается, что подобная проверка проводится впервые с момента создания нового федерального органа исполнительной власти.

В ходе проверки будет отработана готовность к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями, а также будет проведен комплекс мероприятий по усилению охраны особо важных государственных объектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта, сообщает ТАСС.