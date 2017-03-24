Росгвардейцы отразили нападение боевиков в Чечне
В станице Наурской в Чечне группа боевиков ночью атаковала часть Росгвардии. Шестеро из них были убиты в перестрелке с силовиками.
Нападавших было восемь человек. Двоим из них удалось скрыться, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Чечни. В Наурском районе введен план «Перехват».
Потери Росгвардии в настоящее время уточняются. На территории войсковой части введен режим полной боевой готовности.
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