Росгвардейцы отразили нападение боевиков в Чечне

В станице Наурской в Чечне группа боевиков ночью атаковала часть Росгвардии. Шестеро из них были убиты в перестрелке с силовиками.

Нападавших было восемь человек. Двоим из них удалось скрыться, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Чечни. В Наурском районе введен план «Перехват».

Потери Росгвардии в настоящее время уточняются. На территории войсковой части введен режим полной боевой готовности.