«Росгосцирку» могут выделить более 500 миллионов рублей
«Росгосцирк» может дополнительно получить 531,6 миллиона рублей за счет перераспределения неиспользованных Минкультуры России средств, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в материале, комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять соответствующие поправки к бюджету 2016 года.
«Это позволит нам конструктивно и правильно работать, развивать российский цирк, создавать новые программы и просто стабилизировать ситуацию на всем нашем цирковом конвейере», - приводит «Большая Москва» слова генерального директора «Росгосцирка» Дмитрия Иванова.
По его словам, дополнительные деньги позволят разблокировать счета и вернуться к нормальной жизнедеятельности всей системы.
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