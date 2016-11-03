«Росгосцирку» могут выделить более 500 миллионов рублей

«Росгосцирк» может дополнительно получить 531,6 миллиона рублей за счет перераспределения неиспользованных Минкультуры России средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в материале, комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять соответствующие поправки к бюджету 2016 года.

«Это позволит нам конструктивно и правильно работать, развивать российский цирк, создавать новые программы и просто стабилизировать ситуацию на всем нашем цирковом конвейере», - приводит «Большая Москва» слова генерального директора «Росгосцирка» Дмитрия Иванова.

По его словам, дополнительные деньги позволят разблокировать счета и вернуться к нормальной жизнедеятельности всей системы.

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