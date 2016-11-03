Росфинмониторинг возвратил государству почти 300 миллиардов рублей за два года

За два года работы Федеральная служба по финансовому мониторингу сохранила порядка 225 миллиардов рублей бюджетных средств и возвратила государству почти 300 миллиардов, сообщил руководитель службы Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, которые приводит «ТВ Центр», сейчас в зоне особого внимания Росфинмониторинга находятся наиболее важные стройки, среди которых - сооружение Керченского моста и подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018-го года.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

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