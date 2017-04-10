«Росэнергобанк» лишился лицензии

«Росэнергобанк» лишился лицензии на осуществление банковских операций, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Банка России.

Как уточняется в материале, проблемы у банка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. Кроме того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности.

Учитывая, что лицензия отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, соответствующие материалы будут направлены в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники Росэнергобанка опровергли информацию о том, что ЦБ отключил банк от системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи», сообщает Ura.ru.

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