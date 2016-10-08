Росберг выиграл квалификацию Гран-при Японии
Немецкий гонщик Нико Росберг, представляющий команду «Мерседес», выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы 1».
Вторым стал партнер Росберга по команде британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял финн Кими Райкконен из команды Ferrari.
Россиянин Даниил Квят сумел занять 13 место.
Гонка пройдет 9 октября.
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