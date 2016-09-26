Росавтодор предложил отменить льготный тариф в системе "Платон"

В ноябре 2015 года была введена система «Платон» для взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ (Росавтодор) предложило отменить льготный коэффициент и вернуть изначально утвержденный тариф, сообщает «Национальная служба новостей».

По словам главы ведомства Романа Старовойта, по этому поводу накануне проводилось совещание вице-премьера Аркадия Дворковича, однако окончательного решения принято не было.