Росавтодор предложил отменить льготный тариф в системе "Платон"
В ноябре 2015 года была введена система «Платон» для взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн.
Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ (Росавтодор) предложило отменить льготный коэффициент и вернуть изначально утвержденный тариф, сообщает «Национальная служба новостей».
По словам главы ведомства Романа Старовойта, по этому поводу накануне проводилось совещание вице-премьера Аркадия Дворковича, однако окончательного решения принято не было.
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