Росавтодор отчитался о ходе строительства дорог к ЧМ-2018

Глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт рассказал о ходе работ в регионах по строительству дорог к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщает «Национальная служба новостей».

- Во всех городах проведения чемпионата мира 2018 года подписана и утверждена программа по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог. Мы совместно с правительством России и Минтрансом контролируем выполнение этих программ. В Минтрансе создана транспортная дирекция ЧМ-2018. Она через свои региональные подразделения контролирует ход выполнения работ. На данный момент почти все регионы идут в строгом соответствии с графиком. Объемы финансирования, определенные правительством, доводятся своевременно. Мы не видим никаких рисков проведения чемпионата мира по футболу в части транспортно-дорожной инфраструктуры. В отличие, например, от других областей: в Санкт-Петербурге, как вы знаете, есть проблемы со стадионом, в Калининграде есть вопросы с аэропортом. Но, к счастью, в дорожной инфраструктуре в данный момент таких вопросов нет, — заявил Старовойт.

По его словам, распределением бюджетных средств на строительство дорог в регионах Росавтодор не занимается.

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