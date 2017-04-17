Росавиацию возмутил отказ «Победы» перевозить ребенка c ДЦП

Росавиация проверит правомерность отказа авиакомпании «Победа» перевозить мать с ребенком, страдающим детским церебральным параличом.

Как уточняется в материале, мама с двухлетним ребенком, страдающим ДЦП, должны были вылететь из Внуково в Екатеринбург в ночь на 15 апреля.

Перед покупкой билета на рейс «Победы» женщина предупредила авиакомпанию о перевозке ребенка с серьезным недугом и вовремя приехала на регистрацию, однако ей отказали в оформлении посадочных талонов, объяснив свои действия произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров».

Представитель «Победы» предложил женщине вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево утром того же дня.

Представитель Росавиации назвалл этот случай «безобразным» на фоне усилий, которые предпринимаются в России по созданию максимально комфортной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщает «РИА Новости».

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