Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100. Причиной такого решения стало обнаружение дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора.

По словам источника ТАСС, сам по себе дефект не является критическим, но Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект.

Собеседник агентства уточнил, что технические службы ГСС в течение первых часов начали работы по осмотру и анализу судов всех эксплуатантов. После устранения дефектов авиалайнеры смогут выполнять полеты в штатном режиме.

Авиакомпания «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в России. Отмечается, что от полетов были отстранены шесть лайнеров авиаперевозчика, сообщает ТАСС. http://tass.ru/ekonomika/3903088