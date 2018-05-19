Росавиация ограничила полеты над зонами проведения ЧМ-2018
С 1 июня по 17 июля над некоторыми российскими городами будут введены ограничения в использовании воздушного пространства.
Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Росавиации. В рамках мер безопасности будут установлены запретные зоны и ограничения полетов над базами отдыха команд и тренировочными площадками.
При необходимости использовать воздушное пространство в этих зонах нужно получить разрешение регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности, отметил собеседник.
Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
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