Росавиация обнаружила более 400 фальшивых свидетельств авиаперсонала

Росавиация совместно с прокуратурой и СКР выявила 416 случаев подложных свидетельств авиационного персонала.

Большую часть фальшивок составляют медицинские справки, свидетельства о изучении иностранных языков и программ, не включенных в сертификаты, рассказал НСН начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев.

По его словам, ведомства продолжат работы по выявлению подложных свидетельств.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в России работают 66 сертифицированных центров по подготовке летчиков. Из них 14 ведут обучение частных пилотов.

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