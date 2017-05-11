Росавиация обнаружила более 400 фальшивых свидетельств авиаперсонала
Росавиация совместно с прокуратурой и СКР выявила 416 случаев подложных свидетельств авиационного персонала.
Большую часть фальшивок составляют медицинские справки, свидетельства о изучении иностранных языков и программ, не включенных в сертификаты, рассказал НСН начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев.
По его словам, ведомства продолжат работы по выявлению подложных свидетельств.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в России работают 66 сертифицированных центров по подготовке летчиков. Из них 14 ведут обучение частных пилотов.
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