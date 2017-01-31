Росавиация недоумевает по поводу заявления Голландии о неверном формате данных РЛС
Заявление голландской стороны о том, что следователи, выясняющие причины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний на востоке Украины летом 2014 года, не сумели расшифровать переданные им данные радиолокационных станций, вызвало недоумение в Росавиации.
По словам заместителя главы ведомства Олега Сторчевого, информация была передана Нидерландам в том электронном формате, который не мог не быть прочитан.
- Хочу сказать, что нет международных требований к перечню такой информации и формату ее записи, — цитирует Сторчевого РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, у него и сотрудников Росавиации вызывает искреннее удивление то, что голландские специалисты в течение трех месяцев не сумели «расшифровать» переданные Москвой данные, причем российская сторона узнала об этом не напрямую, а из сообщений в СМИ.
- В трехмесячный срок не расшифровать данные, несмотря на то, что это технический вопрос, вызывает недоумение, — подчеркнул Сторчевой.
Ранее СМИ сообщили, что голландские следователи так и не сумели прочитать переданные им из России данные радиолокационных станций с места крушения МН17 в день трагедии.
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