Росавиация недоумевает по поводу заявления Голландии о неверном формате данных РЛС

Заявление голландской стороны о том, что следователи, выясняющие причины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний на востоке Украины летом 2014 года, не сумели расшифровать переданные им данные радиолокационных станций, вызвало недоумение в Росавиации.

По словам заместителя главы ведомства Олега Сторчевого, информация была передана Нидерландам в том электронном формате, который не мог не быть прочитан.

- Хочу сказать, что нет международных требований к перечню такой информации и формату ее записи, — цитирует Сторчевого РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, у него и сотрудников Росавиации вызывает искреннее удивление то, что голландские специалисты в течение трех месяцев не сумели «расшифровать» переданные Москвой данные, причем российская сторона узнала об этом не напрямую, а из сообщений в СМИ.

- В трехмесячный срок не расшифровать данные, несмотря на то, что это технический вопрос, вызывает недоумение, — подчеркнул Сторчевой.

Ранее СМИ сообщили, что голландские следователи так и не сумели прочитать переданные им из России данные радиолокационных станций с места крушения МН17 в день трагедии.

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