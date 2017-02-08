Росавиация лишила лицензий две авиакомпании
Авиакомпании «Бурятские авиалинии» («Бурал») и «Пионер – региональные авиалинии» лишились сертификатов эксплуатанта.
В Росавиации пояснили, что «Бурал» использовала для выполнения пассажирский рейсов самолет и два вертолета, у которых истекли ресурсы двигателей.
У виакомпании «Пионер» только три из пяти самолетов имели сертификаты летной годности. Кроме того, перевозчик использовал арендованные самолеты, которые не были включены в его собственный сертификат эксплуатанта, передает РИА ФедералПресс.
Следующая новость СМИ узнали о проблемах с обеспечением ВИЧ-инфицированных лекарствами
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии