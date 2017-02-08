Росавиация лишила лицензий две авиакомпании

Авиакомпании «Бурятские авиалинии» («Бурал») и «Пионер – региональные авиалинии» лишились сертификатов эксплуатанта.

В Росавиации пояснили, что «Бурал» использовала для выполнения пассажирский рейсов самолет и два вертолета, у которых истекли ресурсы двигателей.

У виакомпании «Пионер» только три из пяти самолетов имели сертификаты летной годности. Кроме того, перевозчик использовал арендованные самолеты, которые не были включены в его собственный сертификат эксплуатанта, передает РИА ФедералПресс.