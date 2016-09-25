В Росатоме не подтвердили и не опровергли уход Кириенко

Руководитель пресс-службы компании «Росатом» Сергей Новиков не стал комментировать слухи об уходе с поста главы госкорпорации Сергея Кириенко. Ранее издание РБК сообщалось, что Кириенко может стать первым заместитель главы администрации президента. Новиков отметил, что ему неизвестно о таких планах.

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