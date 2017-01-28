Росатом вызвался финансировать строительство АЭС в Чехии

Российская госкорпорация «Росатом» готова финансировать строительство новых АЭС на территории Чехии. Об этом заявил заместитель гендиректора компании Кирилл Комаров.

По его словам, финансирование может осуществляться путем предоставления кредита или участия в акционерном капитале заказчика строительства. Властям Чехии необходимо утвердить план возведения ядерных реакторов и схему финансирования строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее чешское правительство одобрило план развития ядерной энергетики, согласно которому на АЭС «Дукованы» и «Темелин» должны быть возведены как минимум по одному новому энергоблоку.

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