«Росатом» выпустит корпус наимощнейшего реактора на быстрых нейтронах

Самый могучий в мире научно-исследовательский реактор на быстрых нейтронах будет изготовлен на заводе «Атоммаш» в Волгодонске по заказу «Росатома» в 2018 году.

Как сказал директор по производству предприятия Виталий Шишов, реактор поставят на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде, - сообщает «ТАСС».

Мощность реактора составит 150 Мегаватт, а наименьший срок службы - 50 лет.

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