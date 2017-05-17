«Росатом» выпустит корпус наимощнейшего реактора на быстрых нейтронах
Самый могучий в мире научно-исследовательский реактор на быстрых нейтронах будет изготовлен на заводе «Атоммаш» в Волгодонске по заказу «Росатома» в 2018 году.
Как сказал директор по производству предприятия Виталий Шишов, реактор поставят на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде, - сообщает «ТАСС».
Мощность реактора составит 150 Мегаватт, а наименьший срок службы - 50 лет.
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