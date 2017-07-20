«Росатом» представил миру ядерную батарейку будущего

На международном форуме «Атомэкспо-2017» была представлена одна из последних разработок предприятия «Росатом» — ядерная батарейка.

Генеральный директор «Росатом» заявил, что, несмотря на скромные вольт-амперные характеристики, батарейка может рассматриваться в качестве источника питания для медицинских кардиостимуляторов.

Единственный ее минус – цена. Каждый алмазный элемент батарейки на основе изотопа Ni-63 обходится в десятки тысяч рублей, а суммарная стоимость одного готового изделия составляет на данный момент около 4 тысяч долларов.

Разработчики отмечают, что одна такая батарейка прослужит не менее 50 лет.