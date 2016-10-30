«Росатом» опроверг сообщения о прекращении поставок урана в США

Государственная корпорация «Росатом» опровергла появившиеся в американских СМИ сообщения о сокращении или прекращении поставок урана в Соединенные Штаты.

«В связи с публикациями американских онлайн-СМИ о якобы готовящихся - в качестве ответной меры на введенные США антироссийские санкции - ограничениях в поставках урановой продукции американским компаниям, госкорпорация «Росатом» со всей ответственностью заявляет, что с российской стороны никакие меры по ограничению поставок урановой продукции на американский рынок не рассматриваются. Коммерческое сотрудничество в области мирного использования атомной энергии зиждется на долгосрочных контрактах, которые подлежат безусловному выполнению», - цитирует «Интерфакс» распространенное госкорпорацией заявление.

По словам первого заместителя главы «Росатома», ведущий экспортер урановой продукции АО «Техснабэкспорт» выполняло контрактные обязательства даже в самые непростые периоды в российско-американских отношениях.

Ранее западные СМИ сообщали, что Москва прекращает экспорт урановой продукции в ответ на антироссийские санкции США.