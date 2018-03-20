«Росатом» намерен извлечь золото из старых гаджетов
Специалисты «Росатома» предлагают извлекать золото, серебро и палладий и отживших свой век электронных устройств.
Речь идет об устаревших и пришедших в негодность ноутбуках, мобильных телефонах и телевизорах. Перерабатывать их платы с целью получения драгоценных металлов предполагается на опытном химико-технологическом заводе АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ВНИИХТ).
В «Росатоме» считают, что реализация данной программы позволит избужать загрязнения окружающей среды, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на СМИ.
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