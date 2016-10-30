Росатом не будет сокращать поставки урановой продукции в США
Россия заявила об отсутствии намерения сократить коммерческое сотрудничество с США в атомной отрасли.
– Коммерческое сотрудничество в области мирного использования атомной энергии зиждется на долгосрочных контрактах, которые подлежат безусловному выполнению, – заявили в Росатоме. Госкорпорация заявила, что не намерена ограничивать эту работу, сообщает ТАСС.
Ранее данные о готовящихся сокращениях поставок появилась в западных СМИ. В Росатоме отмечают, что соглашения по сотрудничеству в сфере атомной энергетики исполняются даже в самые непростые периоды отношений двух стран.
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