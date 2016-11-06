Роналду будет играть за «Реал» до 2021 года
Испанский футбольный клуб "Реал" объявил о продлении контракта с нападающим команды португальцем Криштиану Роналду до 2021 года. Сейчас 31-летний нападающий зарабатывает 410 тысяч евро в неделю и остается самым высокооплачиваемым игроком команды.
Роналду перешел в испанский клуб в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 миллионов фунтов стерлингов.
В составе "Реала" он дважды становился победителем Лиги чемпионов, один раз - Суперкубка УЕФА. Роналду – чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании и Суперкубка страны. У него в копилке три «Золотых мяча», напоминает ТАСС.
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