Роналдо сделал покер в матче с Андоррой в отборе на ЧМ-2018
Капитан сборной Португалии и полузащитник мадридского «Реала» Криштиано Роналдо забил четыре мяча в матче с Андоррой. Встреча прошла в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года по футболу.
Встреча, прошедшая в Португалии, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
По ходу матча у Андорры удалили двух игроков.
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