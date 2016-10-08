Роналдо сделал покер в матче с Андоррой в отборе на ЧМ-2018

Капитан сборной Португалии и полузащитник мадридского «Реала» Криштиано Роналдо забил четыре мяча в матче с Андоррой. Встреча прошла в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года по футболу.

Встреча, прошедшая в Португалии, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

По ходу матча у Андорры удалили двух игроков.