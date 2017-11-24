Рональд Макдональд и Харланд Сандерс станут агентами Госдепа
Депутат Госдумы Борис Чернышов призвал признать иностранными агентами сеть питания «McDonald's», «KFC» и все рестораны американского фаст-фуда на территории России.
Также он предложил маркировать их продукцию при продаже.
По мнению Бориса Чернышова, рестораны фаст-фуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам нездоровый образ жизни и чуждые им иностранные ценности.
Депутат радеет за распространение русской кухни среди россиян, и считает идеологию фаст-фуда — борьбой со здоровым образом жизни.
Борис Чернышов также отметил, что вся выручка ресторанов США уходит их хозяевам, а российской экономике это мало что приносит.
По словам депутата, все это наносит существенный ущерб российской нации в целом, передает RT.
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