Рональд Макдональд и Харланд Сандерс станут агентами Госдепа

Депутат Госдумы Борис Чернышов призвал признать иностранными агентами сеть питания «McDonald's», «KFC» и все рестораны американского фаст-фуда на территории России.

Также он предложил маркировать их продукцию при продаже.

По мнению Бориса Чернышова, рестораны фаст-фуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам нездоровый образ жизни и чуждые им иностранные ценности.

Депутат радеет за распространение русской кухни среди россиян, и считает идеологию фаст-фуда — борьбой со здоровым образом жизни.

Борис Чернышов также отметил, что вся выручка ресторанов США уходит их хозяевам, а российской экономике это мало что приносит.

По словам депутата, все это наносит существенный ущерб российской нации в целом, передает RT.