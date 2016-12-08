Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации на два года

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций о двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

- Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА сегодня утром, - цитирует ТАСС юриста Михаила Прокопца, представляющего интересы футболиста.

По словам юриста Георги Градева, также помогающего Еременко, апелляция будет рассмотрена в 2017 году.

- У нас будут другие юридические доводы, нежели у предыдущих адвокатов, - отметил правозащитник.

29-летний полузащитник был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо».