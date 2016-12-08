Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации на два года
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций о двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.
- Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА сегодня утром, - цитирует ТАСС юриста Михаила Прокопца, представляющего интересы футболиста.
По словам юриста Георги Градева, также помогающего Еременко, апелляция будет рассмотрена в 2017 году.
- У нас будут другие юридические доводы, нежели у предыдущих адвокатов, - отметил правозащитник.
29-летний полузащитник был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо».
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии