Роман Абрамович вложился в испытания лекарства от рака

Компания Norma Investments, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, инвестировала шесть миллионов долларов в разработку нового препарата для лечения острых лейкозов.

Разработкой препарата занимается биотехнологическая компания OncoTartis Inc, являющаяся американская «дочкой» резидента «Сколково» «Онкотартис».

По данным газеты «Ведомости», препарат, который разрабатывает OncoTartis, называется ОТ-82, и на полученные деньги компания проведет первую фазу клинических испытаний, которые начнутся в США в середине 2018 года.

Уточняется, что ОТ-82 уже показал эффективность при испытании на животных, причем не только при лечении лейкозов, а в широком диапазоне гематологических раков.

По словам гендиректора «Онкотартиса» Андрея Леонова, переход от доклинических испытаний на животных к клиническим исследованиям очень важен, поскольку после первой фазы исследований на человеке проект может заинтересовать инвесторов из крупнейших мировых фармкомпаний.

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