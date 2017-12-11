Роман Абрамович вложился в испытания лекарства от рака
Компания Norma Investments, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, инвестировала шесть миллионов долларов в разработку нового препарата для лечения острых лейкозов.
Разработкой препарата занимается биотехнологическая компания OncoTartis Inc, являющаяся американская «дочкой» резидента «Сколково» «Онкотартис».
По данным газеты «Ведомости», препарат, который разрабатывает OncoTartis, называется ОТ-82, и на полученные деньги компания проведет первую фазу клинических испытаний, которые начнутся в США в середине 2018 года.
Уточняется, что ОТ-82 уже показал эффективность при испытании на животных, причем не только при лечении лейкозов, а в широком диапазоне гематологических раков.
По словам гендиректора «Онкотартиса» Андрея Леонова, переход от доклинических испытаний на животных к клиническим исследованиям очень важен, поскольку после первой фазы исследований на человеке проект может заинтересовать инвесторов из крупнейших мировых фармкомпаний.
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