Роман Абрамович остался без британской визы

Бизнесмен Роман Абрамович не смог продлить британскую визу инвестора, сообщили его знакомые и два источника в окружении предпринимателя.

Из-за этого Абрамович не смог попасть на финал Кубка Англии, где клуб Chelsea, собственником которого он является, одержал победу над Manchester United.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на издание The Bell, предыдущая виза истекла более трех недель назад, а новую он не получил. Официального отказа еще не поступало, власти Великобритании продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Его представитель не стал комментировать данную информацию. В Home office - департаменте в правительстве Британии – также отказались дать комментарий.

В последний раз самолет Boeing 767 Абрамовича побывал в Лондоне 1 апреля.

Новости по теме
Теги:
События: визы
Следующая новость В Архангельске инвалида не пустили на стадион в коляске

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО