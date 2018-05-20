Роман Абрамович остался без британской визы

Бизнесмен Роман Абрамович не смог продлить британскую визу инвестора, сообщили его знакомые и два источника в окружении предпринимателя.

Из-за этого Абрамович не смог попасть на финал Кубка Англии, где клуб Chelsea, собственником которого он является, одержал победу над Manchester United.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на издание The Bell, предыдущая виза истекла более трех недель назад, а новую он не получил. Официального отказа еще не поступало, власти Великобритании продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Его представитель не стал комментировать данную информацию. В Home office - департаменте в правительстве Британии – также отказались дать комментарий.

В последний раз самолет Boeing 767 Абрамовича побывал в Лондоне 1 апреля.