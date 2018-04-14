Роль Терминатора в новом фильме исполнит актер Габриэль Луна
В продолжении фильма «Терминатор» Арнольда Шварценеггера заменит актер Габриэль Луна. Об этом сообщил режиссер картины Тим Миллер.
Роль киборга из будущего исполнит актер Габриэль Луна, известный по фильмам «Призрачный гонщик» и «Щ.И.Т». О том, какого героя сыграет Арнольд Шварценеггер, создатели картины умалчивают.
Съемки нового «Терминатора» начнутся летом 2018 года, передают «Известия». Дату выхода картины в прокат перенесли с лета 2019 года на осень.
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